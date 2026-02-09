Американская делегация во главе с Вэнсом прибыла в Ереван
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 16:54
Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибыла в Ереван.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, который входит в состав делегации.
Он поделился фотографией из аэропорта в столице Армении.
"Очередная остановка: Ереван, Армения", - написал он.
Ранее сообщалось о том, что Вэнс сегодня вечером встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, и по итогам переговоров они выступят с заявлениями для прессы.
Next stop: Yerevan, Armenia. pic.twitter.com/JQ399uyr8H— Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 9, 2026
17:27