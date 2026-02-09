Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Американская делегация во главе с Вэнсом прибыла в Ереван

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 16:54
    Американская делегация во главе с Вэнсом прибыла в Ереван

    Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибыла в Ереван.

    Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, который входит в состав делегации.

    Он поделился фотографией из аэропорта в столице Армении.

    "Очередная остановка: Ереван, Армения", - написал он.

    Ранее сообщалось о том, что Вэнс сегодня вечером встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, и по итогам переговоров они выступят с заявлениями для прессы.

    Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvandadır
    US delegation led by Vance arrives in Yerevan
