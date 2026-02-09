Американская делегация во главе с Вэнсом прибыла в Ереван

Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прибыла в Ереван.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, который входит в состав делегации.

Он поделился фотографией из аэропорта в столице Армении.

"Очередная остановка: Ереван, Армения", - написал он.

Ранее сообщалось о том, что Вэнс сегодня вечером встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, и по итогам переговоров они выступят с заявлениями для прессы.