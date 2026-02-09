В Азербайджан прибыли представители ведущих американских компаний

В Азербайджан прибыла делегация из 60 человек , представляющая 31 компанию из США.

Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в состав делегации входят компании, представляющие энергетический сектор, технологии, пищевую промышленность и транспорт.

Чокси также выразил удовлетворение визитом в Азербайджан.

"Обычно деловые отношения развиваются быстрее, чем политические. Но в данном случае политические отношения развиваются быстрее, чем деловые, что является необычным явлением. Однако, как Вы знаете, компании работают быстро и быстро наверстывают упущенное. Это результат Вашего лидерства и деятельности Вашего правительства, что участвующие здесь компании представляют самые разные секторы", - отметил он.

На встрече присутствовали руководители компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, BP, Boeing Global, Honeywell, JP Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC и Motorola Solutions.