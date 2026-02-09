Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Израиле задержали подозреваемого в связях с иранскими агентами

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 21:44
    В Израиле задержали подозреваемого в связях с иранскими агентами

    Сотрудники Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля задержали журналиста, подозреваемого в контактах с иранскими агентами.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet.

    Согласно информации, подозреваемый был задержан в конце января, через несколько дней после того, как сам сообщил в киберотдел полиции о некоторых обращениях к нему неизвестных лиц.

    Издание отмечает, что с журналистом связались через соцсети и просили его фотографировать протесты ультраортодоксальных евреев, а также центральные улицы Иерусалима за денежное вознаграждение. Поначалу, как он сам заявил, не заподозрил ничего, т.к. получал аналогичные запросы в рамках своей работы. Позже он уже лично связался с отделом кибербезопасности и рассказал об этих обращениях.

    Сотрудники правоохранительных органов пытались продлить срок его содержания под стражей, однако их запрос был отклонен апелляционным судом. В настоящее время он находится под домашним арестом, указывает издание.

    Израиль Иран шпионаж
