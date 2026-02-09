Ильхам Алиев: Гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане

Гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Глава государства подчеркнул, что в этом направлении уже многое сделано.

"Возможно, это еще не видно и не должно быть видно, но была проделана большая подготовительная работа, и наши главные ожидания связаны с сотрудничеством с американскими компаниями, лидерами в этой области, в качестве стратегических партнеров. К слову, в документе, который мы подписали с президентом [США Дональдом] Трампом, а также в Хартии о стратегическом партнерстве, которую мы планируем подписать, есть специальное положение об искусственном интеллекте и всем, что с ним связано", - отметил президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер указал, что Marriott расширяет свое присутствие в стране, не только в столице, но и в регионах.

"Я надеюсь, что ваша деятельность в регионах будет расти. У нас представлены и другие гостиничные сети из США и не только, и все еще сохраняется большой потенциал, поскольку число иностранных гостей в Азербайджане растет из года в год. Снижение наблюдалось лишь в один период - во время пандемии COVID и в постпандемический период, но сейчас ситуация восстанавливается. Заполняемость отелей также находится на соответствующем уровне. Крупные международные мероприятия, которые Азербайджан регулярно принимает, дополнительно привлекают туристов. Поэтому я бы порекомендовал обратить внимание на возможности как в Баку, так и в регионах. Вы упомянули горнолыжный курорт – у нас есть большие планы по развитию этого объекта. Сегодня это уже довольно большое и очень комфортное место для занятий спортом. И, кстати, в марте этого года мы примем первое международное мероприятие. Таким образом, гостиничный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане. Поэтому я надеюсь, что многие другие филиалы и сети американской гостиничной индустрии приедут в Азербайджан и увидят, что это хорошее место для инвестиций и ведения бизнеса", - подчеркнул глава государства.