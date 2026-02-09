Сегодня вечером Вэнс встретится с Пашиняном в Ереване

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня вечером встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в правительстве Армении.

По итогам переговоров они выступят с заявлениями для прессы.

Вэнс прибудет в Армению сегодня с двухдневным визитом, затем он совершит визит в Азербайджан. В ходе визита его будет сопровождать супруга Уши Вэнс.

Ранее сообщалось о том, что он посетит Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - Азербайджан.

Отметим, что в ходе визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.