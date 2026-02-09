Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Сегодня вечером Вэнс встретится с Пашиняном в Ереване

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 11:24
    Сегодня вечером Вэнс встретится с Пашиняном в Ереване

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня вечером встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в правительстве Армении.

    По итогам переговоров они выступят с заявлениями для прессы.

    Вэнс прибудет в Армению сегодня с двухдневным визитом, затем он совершит визит в Азербайджан. В ходе визита его будет сопровождать супруга Уши Вэнс.

    Ранее сообщалось о том, что он посетит Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - Азербайджан.

    Отметим, что в ходе визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

    Лента новостей