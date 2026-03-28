Производство фруктовых соков в Азербайджане сократилось более чем на 15%

В Азербайджане в январе-феврале текущего года было произведено 589,1 тыс. декалитров фруктовых соков.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 15,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Кроме того, в отчетный период в Азербайджане было произведено 23 тыс. 410,8 тонн плодоовощных консервов, что на 15,2 % меньше по сравнению с показателем годом ранее.

По состоянию на 1 марта текущего года в стране сформированы запасы фруктовых соков в объеме 797,9 тыс. декалитров и плодоовощных консервов - 18 тыс. 247,8 тонн. Это, в годовом сравнении, соответственно на 11,6 % и 9,3 % меньше.

В отчетный период в Азербайджане было произведено продовольственных товаров на сумму 937,7 млн манатов, что в годовом сравнении больше на 11,4%.