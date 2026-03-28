    АЖД: Возможны частичные отклонения от графика движения поездов

    Инфраструктура
    • 28 марта, 2026
    • 09:55
    АЖД: Возможны частичные отклонения от графика движения поездов

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимает соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

    Согласно информации, в настоящее время поезда продолжают движение по графику, сотрудники осуществляют контроль на всех участках.

    "На некоторых участках в целях обеспечения безопасности из-за снижения скоростного предела возможны частичные отклонения от графика движения поездов", - отмечают в АЖД.

    АЖД рекомендует участникам движения проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в подобных погодных условиях, а также просит пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) График движения поездов
    ADY: Qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları ola bilər
