АЖД: Возможны частичные отклонения от графика движения поездов
- 28 марта, 2026
- 09:55
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимает соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.
Согласно информации, в настоящее время поезда продолжают движение по графику, сотрудники осуществляют контроль на всех участках.
"На некоторых участках в целях обеспечения безопасности из-за снижения скоростного предела возможны частичные отклонения от графика движения поездов", - отмечают в АЖД.
АЖД рекомендует участникам движения проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в подобных погодных условиях, а также просит пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.