    ADY: Qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları ola bilər

    İnfrastruktur
    • 28 mart, 2026
    • 09:35
    ADY: Qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları ola bilər

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görür.

    "Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hazırda qatarlar qrafik üzrə hərəkətini davam etdirir, əməkdaşlar tərəfindən bütün ərazilərə nəzarət edilir.

    "Bəzi sahələrdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə sürət həddinin endirilməsi səbəbindən qatarların qrafikində qismən kənara çıxma halları ola bilər", - ADY qeyd edir.

    ADY hərəkət iştirakçılarına bu cür hava şəraitində dəmiryol keçidlərindən istifadə zamanı yüksək sayıqlıq göstərməyi və ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir, sərnişinlərdən stansiya və platformalarda qatarları gözləyərkən diqqətli olmağı xahiş edir.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    АЖД: Возможны частичные отклонения от графика движения поездов

