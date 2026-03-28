    В Стамбуле обсудили углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиа

    Медиа
    • 28 марта, 2026
    • 04:49
    В Стамбуле обсудили углубление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиа

    В Стамбуле состоялось обсуждение вопросов дальнейшего углубления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций.

    Как передает Report, об этом написал руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран на своей странице в социальной сети X.

    "Я был рад встретиться с руководителем Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмедом Исмаиловым в рамках Пятого международного саммита по стратегическим коммуникациям - Stratcom Summit 26, прошедшего в Стамбуле.

    В ходе встречи мы обсудили вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между Турцией и братским Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций, подготовки совместных проектов и усиления координации в области стратегических коммуникаций.

    Мы придаем большое значение тому, чтобы прочные турецко-азербайджанские отношения, развивающиеся под руководством нашего президента, приобрели институциональную и устойчивую основу и в сфере коммуникаций.

    Мы продолжим решительно укреплять наше сотрудничество на основе принципа "одна нация, два государства", - отметил Б.Дуран.

    Бурханеддин Дуран Ахмед Исмаилов Stratcom Summit 2026
    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında media və kommunikasiyada əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə edilib
