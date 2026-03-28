    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $3

    Энергетика
    • 28 марта, 2026
    • 10:35
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,99 доллара США, или 2,46% до 124,24 доллара США.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 120,51 доллара США.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 3,03 доллара, или 2,64%, составив 117,44 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цены на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötüb
