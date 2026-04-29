Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2026)
- 29 апреля, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9899 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,2600 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9899
100 российских рублей
2,2600
1 австралийский доллар
1,2178
1 белорусский рубль
0,5824
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1151
1 чешская крона
0,0817
1 китайский юань
0,2487
1 датская крона
0,2663
1 грузинский лари
0,6325
1 гонконгский доллар
0,2169
1 индийская рупия
0,0179
1 британский фунт
2,2971
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1832
1 швейцарский франк
2,1545
1 израильский шекель
0,5739
1 канадский доллар
1,2422
1 кувейтский динар
5,5226
100 казахстанских тенге
0,3708
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5469
1 молдавский лей
0,0984
1 норвежская крона
0,1822
100 узбекских сомов
0,0141
100 пакистанских рупий
0,6073
1 польский злотый
0,4684
1 румынский лей
0,3906
1 сербский динар
0,0169
1 сингапурский доллар
1,3314
1 Риал Саудовской Аравии
0,4532
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3279
1 Турецкая лира
0,0377
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0385
100 Японских йен
1,0649
1 Новозеландский доллар
0,9968
Золото
7828,4405
Серебро
125,5178
Платина
3295,8070
Палладий
|
2480,1130