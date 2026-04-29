    Финансы
    • 29 апреля, 2026
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9899 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,2600 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9899

    100 российских рублей

    2,2600

    1 австралийский доллар

    1,2178

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1151

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2487

    1 датская крона

    0,2663

    1 грузинский лари

    0,6325

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2971

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1832

    1 швейцарский франк

    2,1545

    1 израильский шекель

    0,5739

    1 канадский доллар

    1,2422

    1 кувейтский динар

    5,5226

    100 казахстанских тенге

    0,3708

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5469

    1 молдавский лей

    0,0984

    1 норвежская крона

    0,1822

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4684

    1 румынский лей

    0,3906

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3314

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3279

    1 Турецкая лира

    0,0377

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0385

    100 Японских йен

    1,0649

    1 Новозеландский доллар

    0,9968

    Золото

    7828,4405

    Серебро

    125,5178

    Платина

    3295,8070

    Палладий

    2480,1130
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2026)
    CBA currency exchange rates (29.04.2026)

