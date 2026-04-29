CBA currency exchange rates (29.04.2026)
- 29 April, 2026
- 09:31
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.06% to 1.9899 manats, while 100 Russian rubles dropped by 0.3% to 2.2600 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
1.7000
1 EUR (Euro)
1.9899
100 RUB (Russian ruble)
2.2600
1 AUD (Australian dollar)
1.2178
1 BYN (Belarusian ruble)
0.5824
1 AED (UAE dirham)
0.4628
100 KRW (South Korean won)
0.1151
1 CZK (Czech koruna)
0.0817
1 CNY (Chinese yuan)
0.2487
1 DKK (Danish krone)
0.2663
1 GEL (Georgian lari)
0.6325
1 HKD (Hong Kong dollar)
0.2169
1 INR (Indian rupee)
0.0179
1 GBP (British pound)
2.2971
10,000 IRR (Iranian rial)
-
1 SEK (Swedish krona)
0.1832
1 CHF (Swiss franc)
2.1545
1 ILS (Israeli shekel)
0.5739
1 CAD (Canadian dollar)
1.2422
1 KWD (Kuwaiti dinar)
5.5226
1 KZT (Kazakhstani tenge)
0.3708
1 QAR (Qatari riyal)
0.4663
1 KGS (Kyrgyzstani som)
0.0194
100 HUF (Hungarian forint)
0.5469
1 MDL (Moldovan leu)
0.0984
1 NOK (Norwegian krone)
0.1822
100 UZS (Uzbekistani som)
0.0141
100 PKR (Pakistani rupee)
0.6073
1 PLN (Polish złoty)
0.4684
1 RON (Romanian leu)
0.3906
1 RSD (Serbian dinar)
0.0169
1 SGD (Singapore dollar)
1.3314
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
0.4532
1 SDR (IMF)
2.3279
1 TRY (Turkish lira)
0.0377
1TMT (New Turkmenistan Manat)
0.4857
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
0.0385
100 JPY (Japanese yen)
1.0649
1 NZD (New Zealand dollar)
0.9968
Gold (1 ounce)
7,828.4405
Silver (1 ounce)
125.5178
Platinum (1 ounce)
3,295.8070
Palladium (1 ounce)
2,480.1130