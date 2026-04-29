    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2026)

    Maliyyə
    • 29 aprel, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9899 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2600 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9899

    100 Rusiya rublu

    2,2600

    1 Avstraliya dolları

    1,2178

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1151

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2487

    1 Danimarka kronu

    0,2663

    1 Gürcü larisi

    0,6325

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2971

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1832

    1 İsveçrə frankı

    2,1545

    1 İsrail şekeli

    0,5739

    1 Kanada dolları

    1,2422

    1 Küveyt dinarı

    5,5226

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3708

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5469

    1 Moldova leyi

    0,0984

    1 Norveç kronu

    0,1822

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6073

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3906

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3314

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3279

    Türk lirəsi

    0,0377

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0385

    Yapon yeni

    1,0649

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9968

    Qızıl

    7828,4405

    Gümüş

    125,5178

    Platin

    3295,8070

    Palladium

    2480,1130
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2026)
    CBA currency exchange rates (29.04.2026)

