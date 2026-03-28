В Абу-Даби пять человек пострадали при ракетной атаке
- 28 марта, 2026
- 09:23
При ракетной атаке из Ирана по промзоне в Абу-Даби пострадали пять человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на пресс-службу правительства Абу-Даби.
"Пятеро граждан Индии получили ранения в результате падения обломков перехваченных баллистических ракет. Их травмы варьируются от средней до легкой степени тяжести", - сказано в сообщении.
