В Абу-Даби пять человек пострадали при ракетной атаке

При ракетной атаке из Ирана по промзоне в Абу-Даби пострадали пять человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на пресс-службу правительства Абу-Даби.

"Пятеро граждан Индии получили ранения в результате падения обломков перехваченных баллистических ракет. Их травмы варьируются от средней до легкой степени тяжести", - сказано в сообщении.