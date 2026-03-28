Əbu-Dabiyə raket hücumu nəticəsində beş nəfər yaralanıb
- 28 mart, 2026
- 09:27
İranın Əbu-Dabidəki sənaye zonasına raket hücumu nəticəsində beş nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı Əbu-Dabi hökumətinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Ələ keçirilmiş ballistik raketlərin qalıqlarının düşməsi nəticəsində beş Hindistan vətəndaşı orta və yüngül dərəcəli xəsarətlər alıb", - məlumatda qeyd edilib.
