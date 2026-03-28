İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Omanın Salala limanı PUA hücumuna məruz qalıb, bir nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 28 mart, 2026
    • 10:52
    Omanın Salala limanı PUA hücumuna məruz qalıb, bir nəfər yaralanıb

    Omanın cənubundakı Salala limanı iki pilotsuz uçuş aparatı ilə atəşə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Oman news agensy" təhlükəsizlik xidmətlərindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Nəticədə əcnəbi işçilərdən biri orta dərəcəli xəsarət alıb.

    Oman hakimiyyəti təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü bildirir.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший
    Foreign worker hurt in drone attack on Omani port

