Omanın Salala limanı PUA hücumuna məruz qalıb, bir nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 28 mart, 2026
- 10:52
Omanın cənubundakı Salala limanı iki pilotsuz uçuş aparatı ilə atəşə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Oman news agensy" təhlükəsizlik xidmətlərindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Nəticədə əcnəbi işçilərdən biri orta dərəcəli xəsarət alıb.
Oman hakimiyyəti təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü bildirir.
