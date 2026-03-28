Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший

    Другие страны
    28 марта, 2026
    • 10:43
    Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший

    На юге Омана порт Салала подвергся обстрелу со стороны двух беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщает Oman news agensy со ссылкой на источник в службах безопасности.

    Сообщается, что в результате чего один из иностранных рабочих получил травмы средней тяжести.

    Власти Омана сообщают, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

    Эскалация на Ближнем Востоке
    Omanın Salala limanı PUA hücumuna məruz qalıb, bir nəfər yaralanıb
    Foreign worker hurt in drone attack on Omani port
    Последние новости

