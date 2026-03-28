Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший

На юге Омана порт Салала подвергся обстрелу со стороны двух беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает Oman news agensy со ссылкой на источник в службах безопасности.

Сообщается, что в результате чего один из иностранных рабочих получил травмы средней тяжести.

Власти Омана сообщают, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.