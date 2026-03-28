Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший
- 28 марта, 2026
- 10:43
На юге Омана порт Салала подвергся обстрелу со стороны двух беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщает Oman news agensy со ссылкой на источник в службах безопасности.
Сообщается, что в результате чего один из иностранных рабочих получил травмы средней тяжести.
Власти Омана сообщают, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
