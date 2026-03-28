    Azərbaycanda bu günə qədər 856 uşaq övladlığa verilib

    2019-cu ilin noyabrından bu günə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 856 uşaq övladlığa verilib.

    Bu barədə "Report"a ƏƏSMN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlardan 432 nəfəri oğlan, 424 nəfəri qızdır.

    Uşaqların övladlığa verildiyi ailələrdə vəziyyətlərinin öyrənilməsi üçün 18 yaşına çatanadək övladlığagötürmənin ilk ilində hər rüb, növbəti illərdə isə ildə bir dəfə monitorinqlər aparılır.

    Bundan başqa, reinteqrasiya tədbirləri nəticəsində isə ötən dövrdə dövlət uşaq müəssisələrindən 471-i oğlan, 393-si qız olmaqla 864 uşaq öz ailələrinə qaytarılıb.

    Həmçinin 889 uşağın ailələri tərəfindən müəssisələrə verilməsinin qarşısı alınıb, həmin uşaqların öz ailələrində saxlanılması təmin olunub.

    В Азербайджане 856 детей переданы на усыновление

