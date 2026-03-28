В Азербайджане 856 детей переданы на усыновление
- 28 марта, 2026
- 11:57
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) с ноября 2019 года по настоящее время передало на усыновление 856 детей.
Как сообщили Report в МТСЗН, среди них 432 мальчика и 424 девочки.
Для оценки условий проживания детей в приемных семьях до достижения ими 18-летнего возраста проводится мониторинг: в первый год после усыновления - ежеквартально, в последующие годы - ежегодно.
Кроме того, в результате реинтеграционных мер Агентства социальных услуг, начавшего деятельность в середине 2020 года, за этот период из государственных детских учреждений в биологические семьи возвращены 864 ребенка, из них 471 мальчик и 393 девочки.
Также предотвращена передача 889 детей в учреждения, обеспечено их воспитание и содержание в собственных семьях.