    В Азербайджане 856 детей переданы на усыновление

    Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) с ноября 2019 года по настоящее время передало на усыновление 856 детей.

    Как сообщили Report в МТСЗН, среди них 432 мальчика и 424 девочки.

    Для оценки условий проживания детей в приемных семьях до достижения ими 18-летнего возраста проводится мониторинг: в первый год после усыновления - ежеквартально, в последующие годы - ежегодно.

    Кроме того, в результате реинтеграционных мер Агентства социальных услуг, начавшего деятельность в середине 2020 года, за этот период из государственных детских учреждений в биологические семьи возвращены 864 ребенка, из них 471 мальчик и 393 девочки.

    Также предотвращена передача 889 детей в учреждения, обеспечено их воспитание и содержание в собственных семьях.

    Агентство социальных услуг Министерство труда и социальной защиты населения Опека над несовершеннолетними Приемные семьи Реинтеграционные меры
    Azərbaycanda bu günə qədər 856 uşaq övladlığa verilib
