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    Azərbaycan millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:20
    Azərbaycan millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın futbol millisinin iki oyun üçün heyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Baş məşqçi Ayxan Abbasov UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində səfərdə Lixtenşteyn, yoldaşlıq oyununda isə Andorra ilə üz-üzə gələcəyi matçlar üçün heyətə 27 futbolçunun adını daxil edib.

    Nr. Adı / Soyadı Klub
    1 Şahruddin Məhəmmədəliyev Qarabağ
    2 Aydın Bayramov Zirə
    3 Emil Balayev Neftçi
    4 Bədavi Hüseynov Qarabağ
    5 Elvin Bədəlov Neftçi
    6 Anton Krivotsyuk Tedjon Hana Sitizen (C. Koreya)
    7 Rahil Məmmədov Turan Tovuz
    8 Rəhman Daşdəmirov Sabah
    9 Rüfət Abbasov Neftçi
    10 Toral Bayramov Bursaspor (Türkiyə)
    11 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    12 Tellur Mütəllimov Sabah
    13 Qismət Alıyev Zirə
    14 Oruc Məmmədov Şamaxı
    15 Fərid Yusifli Şəfa
    16 Rüfət Abdullazadə Hapoel Kiryat Şimona (İsrail)
    17 Namik Ələsgərov Kəpəz
    18 Murad Məmmədov Pafos (Yunanıstan)
    19 Abdulla Xaybullayev Sabah
    20 Aleksey İsayev Sabah
    21 Xəyal Əliyev Sabah
    22 Emil Mustafayev Sumqayıt
    23 Emin Mahmudov Neftçi
    24 Nihat Əhmədzadə Sumqayıt
    25 Mahir Emreli Rakuv (Polşa)
    26 Musa Qurbanlı Qarabağ
    27 Lorenzo Mezzotero Sampdoriya (İtaliya)

    Qeyd edək ki, Lixtenşteynlə qarşılaşma noyabrın 13-də, Andorra ilə görüş isə 16-da keçiriləcək.

    Ayxan Abbasov Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası
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