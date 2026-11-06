İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:23
    Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Sabah Azərbaycanda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, külək əsəcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabrın 7-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 15-18° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

    Bundan başqa, sabah rayonlarda bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli intensiv xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-12° isti, gündüz 14-17° isti, dağlarda gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 2-6° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Баку ожидаются дожди и гроза
    Azerbaijan weather forecast for November 7
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti