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    Завтра в Баку ожидаются дожди и гроза

    Экология
    • 06 ноября, 2026
    • 12:32
    Завтра в Баку ожидаются дожди и гроза

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Северо-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град, в горных районах - снег. Местами временами будет туман. Будет преобладать западный ветер с периодическими усилениями.

    Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-17° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq
    Azerbaijan weather forecast for November 7
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