Завтра в Баку ожидаются дожди и гроза

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град, в горных районах - снег. Местами временами будет туман. Будет преобладать западный ветер с периодическими усилениями.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-17° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.