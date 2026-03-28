    Ağsuda 43 yaşlı qadını öldürüb otlaq sahəyə atmaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib

    Hadisə
    • 28 mart, 2026
    • 10:41
    Ağsuda 1983-cü il təvəllüdlü Zahirə Şükürovanı öldürüb otlaq sahəyə atmaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Ağsu Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ağsu rayonunda yerləşən otlaq sahədə martın 23-də sözügedən şəxsin meyitinin aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Aparılan araşdırmalarla martın 22-də Ağsu rayon sakinləri 1977-ci il təvəllüdlü Əyyub Sahabov və 1977-ci il təvəllüdlü Seymur Məmmədovun qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında Zahirə Şükürovanı qəsdən öldürdükdən sonra zərərçəkmiş şəxsin meyitini rayonun Muradlı kəndindən yerləşən otlaq sahəyə aparmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Ağsu Rayon Prokurorluğunda başlanmış cinayət işi üzrə Əyyub Sahabov və Seymur Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən adam öldürmə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib, müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Ağsu rayon məhkəməsinin qərarı ilə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Hazırda istintaq davam etdirilir.

    Qəsdən adam öldürmə Cinayət işi
    В Агсу арестованы подозреваемые в убийстве и сокрытии тела 43-летней женщины

