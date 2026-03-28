В Агсу арестованы подозреваемые в убийстве и сокрытии тела 43-летней женщины

В Агсу арестованы лица, обвиняемые в убийстве Захиры Шукюровой (1983 г.р.) и сокрытии ее тела на пастбище.

Как сообщили Report в прокуратуре Агсуинского района, 23 марта в надзорный орган поступила информация об обнаружении тела женщины на пастбище на территории района.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что 22 марта жители Агсуинского района - Эюб Сахабов и Сеймур Мамедов, оба 1977 года рождения, действуя по предварительному сговору, совершили умышленное убийство Захиры Шукюровой, после чего вывезли ее тело на пастбище вблизи села Мурадлы.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело. Сахабов и Мамедов привлечены в качестве обвиняемых по статье 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По решению Агсуинского районного суда, принятому на основании ходатайства следствия и представления прокурора, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.