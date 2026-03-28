Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək
Komanda
- 28 mart, 2026
- 10:41
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.
Azərbaycan Voleybol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, qarşılaşmalar Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutacaq.
Günün ilk matçında, saat 15:00-da "Abşeron" ilə "Milli Aviasiya Akademiyası" komandaları münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. Saat 17:00-da isə UNEC – "Gəncə" oyunu start götürəcək.
Xatırladaq ki, ötən gün bu raudun ilk görüşlərində "Azərreyl" "DH Volley"ə, "Murov Az Terminal" isə Turan"a 0:3 hesabı ilə uduzub. 1/4 final mərhələsinin cavab matçları aprelin 2-3-də keçiriləcək.
