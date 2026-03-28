Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Таиланд провел переговоры с Ираном по транспортировке нефти через Ормузский пролив

    Другие страны
    Бангкок провел переговоры с Тегераном по вопросу сохранения безопасного маршрута для транспортировки нефти через Ормузский пролив.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил таиландский премьер-министр Анутхин Чанвиракун, выступая на пресс-конференции "Один месяц глобального кризиса: реакция Таиланда в изменившемся мире".

    По его словам, "правительство активизировало усилия по укреплению энергетической безопасности Таиланда, а одним из ключевых факторов стали переговоры с Ираном о сохранении безопасных маршрутов транспортировки нефти через Ормузский пролив, что помогло снизить угрозу серьезных перебоев в поставках".

    "Я должен извиниться перед народом за переполох, вызванный изменением цен на нефть. Мы заверяем общественность, что запасов нефти достаточно", - сказал он, отметив, что запасы нефти в Таиланде за короткий период выросли с 62 до 100 дней, что является "самым высоким показателем за несколько лет".

    Глава таиландского правительства призвал население страны присоединиться к акции по энергосбережению под лозунгом "Одна семья - один литр". Он указал, если 10 млн домохозяйств сократят потребление нефтепродуктов всего на один литр в день, то Таиланд сможет сократить импорт до 10 млн литров в день. Чанвиракун подчеркнул, что это, в свою очередь, сократило бы долю государственных субсидий более чем на 200 млн батов ($6 млн) в день и расходы домохозяйств более чем на 400 млн батов ($12 млн) в день.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

