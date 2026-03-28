Стартует последний тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги

Стартует последний – XX тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, сегодня выяснять отношения будут команды, входящие в группу B.

В 15:00 коллектив "Губа" примет "Нахчыван" в Губинском Олимпийском комплексе.

Матчи "Орду" – "Лянкяран" и "Сярхядчи" – "Сумгайыт" пройдут в Спортивном центре "Сярхядчи". Матчи начнутся соответственно в 17:00 и 20:00.

После 19 игр "Орду" с 36 очками является лидером группы B. "Нахчыван" (34 очка) - на втором месте, "Сярхядчи" (26 очков) - на третьем, "Сумгайыт" (26 очков) - на четвертом, "Губа" (26 очков) - на пятом, "Лянкяран" (23 очка) - на шестом.