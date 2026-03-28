Стартует последний тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги
Командные
- 28 марта, 2026
- 09:43
Стартует последний – XX тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, сегодня выяснять отношения будут команды, входящие в группу B.
В 15:00 коллектив "Губа" примет "Нахчыван" в Губинском Олимпийском комплексе.
Матчи "Орду" – "Лянкяран" и "Сярхядчи" – "Сумгайыт" пройдут в Спортивном центре "Сярхядчи". Матчи начнутся соответственно в 17:00 и 20:00.
После 19 игр "Орду" с 36 очками является лидером группы B. "Нахчыван" (34 очка) - на втором месте, "Сярхядчи" (26 очков) - на третьем, "Сумгайыт" (26 очков) - на четвертом, "Губа" (26 очков) - на пятом, "Лянкяран" (23 очка) - на шестом.
Последние новости
09:55
АЖД: Возможны частичные отклонения от графика движения поездовИнфраструктура
09:53
Таиланд провел переговоры с Ираном по транспортировке нефти через Ормузский проливДругие страны
09:43
Стартует последний тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:23
В Абу-Даби пять человек пострадали при ракетной атакеДругие страны
09:18
Видео
Исполняется 107 лет со дня создания органов безопасности АзербайджанаВнутренняя политика
09:15
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2026)Финансы
08:55
Палата представителей США одобрила продление финансирования МВБ до 22 маяДругие страны
08:40
В США при столкновении поезда с грузовиком погибли пять человекДругие страны
08:22
Фото