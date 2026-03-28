Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu turu start götürür
Komanda
- 28 mart, 2026
- 09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turu start götürür.
"Report" xəbər verir ki, bu gün B qrupunda yer alan komandalar münasibətləri aydınlaşdıracaqlar.
Saat 15:00-da "Quba" kollektivi Quba Olimpiya Kompleksində "Naxçıvan"ı sınağa çəkəcək.
"Ordu" – "Lənkəran" və "Sərhədçi" – "Sumqayıt" duelləri isə "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutacaq. Bu qarşılaşmaların start fiti müvafiq olaraq saat 17:00 və 20:00-da səslənəcək.
Qeyd edək ki, 19 oyundan sonra "Ordu" 36 xalla B qrupunun liderdir. "Naxçıvan" (34 xal) ikinci, "Sərhədçi" (26 xal) üçüncü, "Sumqayıt" (26 xal) dördüncü, "Quba" (26 xal) beşinci, "Lənkəran" (23 xal) altıncıdır.
