İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu turu start götürür

    Komanda
    • 28 mart, 2026
    • 09:18
    Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu turu start götürür

    Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turu start götürür.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün B qrupunda yer alan komandalar münasibətləri aydınlaşdıracaqlar.

    Saat 15:00-da "Quba" kollektivi Quba Olimpiya Kompleksində "Naxçıvan"ı sınağa çəkəcək.

    "Ordu" – "Lənkəran" və "Sərhədçi" – "Sumqayıt" duelləri isə "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutacaq. Bu qarşılaşmaların start fiti müvafiq olaraq saat 17:00 və 20:00-da səslənəcək.

    Qeyd edək ki, 19 oyundan sonra "Ordu" 36 xalla B qrupunun liderdir. "Naxçıvan" (34 xal) ikinci, "Sərhədçi" (26 xal) üçüncü, "Sumqayıt" (26 xal) dördüncü, "Quba" (26 xal) beşinci, "Lənkəran" (23 xal) altıncıdır.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Quba Olimpiya Kompleksi Sərhədçi İdman Mərkəzi Ordu BK Lənkəran BK Quba BK Naxçıvan BK
    Son xəbərlər

