    Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvandadır

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 16:57
    Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvandadır

    ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvana gedib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil olan ABŞ dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberq sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    O, Ermənistanın paytaxtındakı hava limanından foto paylaşıb: "Növbəti dayanacaq: İrəvan, Ermənistan".

    Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Vens bu axşam Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək və danışıqların yekununda onlar mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış edəcəklər.

    Cey Di Vens ABŞ Ermənistan
    Американская делегация во главе с Вэнсом прибыла в Ереван
    US delegation led by Vance arrives in Yerevan

