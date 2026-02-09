Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvandadır
Region
- 09 fevral, 2026
- 16:57
ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə heyəti İrəvana gedib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil olan ABŞ dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberq sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
O, Ermənistanın paytaxtındakı hava limanından foto paylaşıb: "Növbəti dayanacaq: İrəvan, Ermənistan".
Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Vens bu axşam Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək və danışıqların yekununda onlar mətbuat üçün bəyanatlarla çıxış edəcəklər.
Next stop: Yerevan, Armenia. pic.twitter.com/JQ399uyr8H— Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 9, 2026
Son xəbərlər
17:42
İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürübRegion
17:30
"İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"Futbol
17:29
Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıbDigər ölkələr
17:26
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçirMaliyyə
17:20
Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
17:19
Foto
Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirirHərbi
17:13
Foto
"Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıbİKT
17:07
Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıbBiznes
17:07