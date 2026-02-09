Ильхам Алиев: Мы плодотворно сотрудничаем с Visa

Я получил сведения от наших государственных органов об очень плодотворном сотрудничестве с Visa, и мы очень рады этому.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время приема делегации во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

Президент Азербайджана напомнил, что они сотрудничают здесь с различными партнерами: с Министерством экономики, с Центральным банком, с Министерством цифровой трансформации и транспорта и со многими другими.

"Вы знаете нашу повестку дня, наши планы, что здесь делается. И, безусловно, в ближайшие годы мы будем тесно сотрудничать с Visa, чтобы продолжить модернизацию и как можно больше упростить жизнь людей, удовлетворяя их повседневные потребности. Большое спасибо", - сказал глава государства.

Старший вице-президент компании Visa, региональный менеджер в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош отметила 30-летнее плодотворное сотрудничество с местными банками. Она подчеркнула, что представляемая ею компания реализует в Азербайджане проекты, связанные с развитием передовой, безопасной и инклюзивной платежной системы. Кристина Дорош выразила признательность за сотрудничество и партнерство с правительством Азербайджана в работе над национальными приоритетами в рамках Стратегии "Азербайджан 2030".