Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев: Мы плодотворно сотрудничаем с Visa

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 21:49
    Ильхам Алиев: Мы плодотворно сотрудничаем с Visa

    Я получил сведения от наших государственных органов об очень плодотворном сотрудничестве с Visa, и мы очень рады этому.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время приема делегации во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси.

    Президент Азербайджана напомнил, что они сотрудничают здесь с различными партнерами: с Министерством экономики, с Центральным банком, с Министерством цифровой трансформации и транспорта и со многими другими.

    "Вы знаете нашу повестку дня, наши планы, что здесь делается. И, безусловно, в ближайшие годы мы будем тесно сотрудничать с Visa, чтобы продолжить модернизацию и как можно больше упростить жизнь людей, удовлетворяя их повседневные потребности. Большое спасибо", - сказал глава государства.

    Старший вице-президент компании Visa, региональный менеджер в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош отметила 30-летнее плодотворное сотрудничество с местными банками. Она подчеркнула, что представляемая ею компания реализует в Азербайджане проекты, связанные с развитием передовой, безопасной и инклюзивной платежной системы. Кристина Дорош выразила признательность за сотрудничество и партнерство с правительством Азербайджана в работе над национальными приоритетами в рамках Стратегии "Азербайджан 2030".

    Ильхам Алиев система Visa Торговая палата США
    Azərbaycan Prezidenti: "Visa" şirkəti ilə sıx işləyəcəyik
    Ты - Король

    Последние новости

    22:28

    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Инфраструктура
    22:24

    Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии

    Внешняя политика
    22:18

    Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

    Футбол
    22:17

    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    22:14

    Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

    Бизнес
    22:08

    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Внешняя политика
    22:04

    Ильхам Алиев: На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и bp никогда не было разногласий

    Энергетика
    21:58

    Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

    ИКТ
    21:57

    В Азербайджан прибыли представители ведущих американских компаний

    Бизнес
    Лента новостей