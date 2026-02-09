İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Prezidenti: "Visa" şirkəti ilə sıx işləyəcəyik

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 20:25
    Azərbaycan Prezidenti: Visa şirkəti ilə sıx işləyəcəyik

    "Visa" şirkəti ilə çox məhsuldar əməkdaşlıq barədə hökumət qurumlarımızdan məlumat almışam və biz bundan məmnunuq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib.

    Azərbaycan Prezidenti onların müxtəlif tərəfdaşlarla – İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və bir çox digər təşkilatlarla işlədiklərini xatırladıb.

    "Gündəliyimiz, planlarımız və burada görülən işlər barədə məlumatınız var. Biz birmənalı olaraq, müasirləşməni davam etdirmək, insanların gündəlik həyatını daha rahat etmək üçün gələn illərdə "Visa" ilə sıx işləyəcəyik. Çox sağ olun", - dövlət başçısı bildirib.

    "Visa" şirkətinin baş vitse-prezidenti, MDB və Cənubi və Şərqi Avropa regionu üzrə meneceri Kristina Doros artıq 30 ildir ki, yerli banklarla səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini bildirdi. O vurğuladı ki, təmsil etdiyi şirkət Azərbaycanda qabaqcıl, təhlükəsiz və inklüziv ödəniş sisteminin inkişafı ilə bağlı layihələr həyata keçirir.

    K. Doros "Azərbaycan 2030" Strategiyası çərçivəsində milli prioritetlər üzərində işlə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlığa görə minnətdarlığını ifadə edib.

    Azərbaycan İlham Əliyev
    Ильхам Алиев: Мы плодотворно сотрудничаем с Visa

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti