Vüsal Nəsirli Naftalanda vətəndaşları qəbul edib
İnfrastruktur
- 18 mart, 2026
- 16:43
Bu gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Naftalanda bu şəhərin, eləcə də Goranboy rayonunun sakinlərini qəbul edib.
"Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən avtomobil yollarının vəziyyəti, yolların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, eləcə də məşğulluq məsələləri ilə bağlı olub.
Qaldırılan məsələlərin operativ araşdırılması və həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
17:25
Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıbEnergetika
17:17
Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRHAnalitika
17:16
Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olubBiznes
17:16
Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"Futbol
17:14
AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edibMaliyyə
17:06
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıbEnergetika
17:01
Foto
Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilibFərdi
16:55
Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilibFutbol
16:54
Foto