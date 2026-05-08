İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Avropa İttifaqını tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    • 08 may, 2026
    • 00:18
    Tramp Avropa İttifaqını tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Avropa İttifaqı (Aİ) iyulun 4-dək ticarət sazişi şərtlərinin özünə aid hissəsini yerinə yetirməsə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa mallarına rüsumları artıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayenlə telefon danışığının yekunlarına əsasən "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "AK prezidenti Ursula fon der Lyayenlə əla danışığım olub. Biz bir çox mövzuları müzakirə etdik, o cümlədən İranın nüvə silahı əldə etməməli olduğu qənaətinə gəldik.

    Mən səbirlə gözləyirdim ki, Aİ Şotlandiyanın Törnberri şəhərində razılaşdığımız tarixi ticarət sazişinin öz payına düşən hissəsini yerinə yetirsin! Aİ-nin öz tariflərini sıfıra endirərək sazişin öz payına düşən hissəsini yerinə yetirəcəyinə dair söz verilib! Mən ona ABŞ-nin 250 illiyinə qədər vaxt verməyə razılaşdım, əks halda, təəssüf ki, onların tarifləri dərhal xeyli yüksək səviyyələrə qalxacaq", - Tramp bildirib.

    Gömrük rüsumlarının artırılması Donald Tramp Avropa İttifaqı (Aİ) Ursula fon der Lyayen
    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Son xəbərlər

    00:38

    Sirikdə partlayış və Bəndər-Abbasa PUA hücumu xəbərləri təkzib edilib

    Region
    00:18

    Tramp Avropa İttifaqını tariflərin artırılması ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    23:47

    "Fars": Bəndər-Abbas limanını BƏƏ-nin qırıcıları bombalayıb - YENİLƏNİB

    Region
    23:31

    Pakistanda silahlı toqquşma zamanı iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:17

    Tramp və Lula da Silva ticarət məsələlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:00

    WSJ: Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt öz bazalarına ABŞ hərbçilərinin girişini bərpa edib

    Digər ölkələr
    22:47
    Foto

    Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    22:35

    Almaniyada keçirilən sorğuya qatılanların çoxu Mertsin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    22:25

    İlon Mask və onun "X" şirkətinə qarşı araşdırma başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti