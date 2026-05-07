Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

Президент США Дональд Трамп повысит пошлины на европейские товары, если ЕС до 4 июля не выполнит свою часть условий торгового соглашения.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"У меня состоялся отличный разговор с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили множество тем, в том числе сошлись во мнении, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Я терпеливо ждал, пока ЕС выполнит свою часть исторической торговой сделки, о которой мы договорились в Тёрнберри, Шотландия, крупнейшей торговой сделки за всю историю! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения, снизив свои тарифы до НУЛЯ! Я согласился дать ей время до 250-летия США, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно вырастут до значительно более высоких уровней", - заявил американский лидер.