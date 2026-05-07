Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки
    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Президент США Дональд Трамп повысит пошлины на европейские товары, если ЕС до 4 июля не выполнит свою часть условий торгового соглашения.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    "У меня состоялся отличный разговор с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили множество тем, в том числе сошлись во мнении, что Иран не должен получить ядерное оружие.

    Я терпеливо ждал, пока ЕС выполнит свою часть исторической торговой сделки, о которой мы договорились в Тёрнберри, Шотландия, крупнейшей торговой сделки за всю историю! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения, снизив свои тарифы до НУЛЯ! Я согласился дать ей время до 250-летия США, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно вырастут до значительно более высоких уровней", - заявил американский лидер.

    Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Соединенные Штаты Америки (США) торговая сделка
    Tramp Avropa İttifaqını tariflərin artırılması ilə hədələyib

