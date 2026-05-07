    Almaniyada keçirilən sorğuya qatılanların çoxu Mertsin fəaliyyətindən narazıdır

    Almaniya vətəndaşları arasında keçirilən sorğuda iştirak edənlərin təxminən 83 faizi Fridrix Mertsin Kansler vəzifəsində 1 il ərzindəki fəaliyyətindən narazıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Infratest dimap" tərəfindən ARD telekanalı üçün aparılan sorğunun nəticələri göstərir.

    Nəticələrə əsasən, Almaniya hökumət başçısının işindən respondentlərin yalnız 16 %-i razıdır, bu da aprel ayı ilə müqayisədə 5 faiz bəndi (f.b.) azdır. Bu, hazırkı Kansler üçün bu araşdırma çərçivəsində indiyədək qeydə alınmış ən pis göstəricidir.

    Bundan əlavə, əhali Kanslerin kommunikasiyasını kritik qiymətləndirir. Almaniya sakinlərinin yalnız 14 %-i onun ünsiyyət tərzini inandırıcı hesab edir, bu da 2025-ci ilin avqust ayı ilə müqayisədə 20 f.b. aşağıdır. Digər tərəfdən, 82 %-i (üstəgəl 21 f.b.) bununla razılaşmır.

    Sorğu 4-6 may tarixlərində keçirilib, 1 303 nəfər iştirak edib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Bild am Sonntag" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutunun keçirdiyi sorğuda da oxşar nəticələr olub.

    Fridrix Merts Almaniya Sorğu
    Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца

