Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца
    Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца

    07 мая, 2026
    Почти 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью Фридриха Мерца на посту канцлера на протяжении года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Infratest dimap для телеканала ARD.

    По его данным, работой главы правительства Германии удовлетворены лишь 16% респондентов, что на 5 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в апреле. Это худший показатель, когда-либо зафиксированный в рамках данного исследования для действующего канцлера.

    Кроме того, особенно критически население оценивает коммуникацию канцлера. Лишь 14% жителей Германии считают его манеру общения убедительной, что на 20 п.п. ниже по сравнению с августом 2025 года. В то же время 82% (плюс 21 п.п.) не согласны с этим.

    Отмечается, что опрос проводился с 4 по 6 мая. В нем приняли участие 1 303 человека.

    Правительство ФРГ, состоящее из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) под руководством Мерца начало работать год назад. По результатам опросов позиции этих партий заметно пошатнулись. Тем временем "Альтернатива для Германии" в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.

    Almaniyada keçirilən sorğuya qatılanların çoxu Mertsin fəaliyyətindən narazıdır

