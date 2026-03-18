    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb

    ASK
    • 18 mart, 2026
    • 16:33
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 milyard 140,6 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 1,2 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 5,3 % artaraq 62,7 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 0,9 % artaraq 1077,9 milyon manat təşkil edib.

    2 ay ərzində ölkədə diri çəkidə 93,1 min ton ət, 321,3 min ton süd, 362,2 milyon ədəd yumurta və 50,2 min ton tərəvəz istehsal olunub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə tərəvəz istehsalı 5,3 %, ət istehsalı 2 % artıb, süd istehsalı 0,4 %, yumurta istehsalı 3,3 % azalıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Aqrar sektor
    В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%

    Son xəbərlər

    17:25

    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:17

    Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRH

    Analitika
    17:16

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Biznes
    17:16

    Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"

    Futbol
    17:14

    AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib

    Maliyyə
    17:06

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:01
    Foto

    Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

    Fərdi
    16:55

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilib

    Futbol
    16:54
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti