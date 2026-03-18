В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%
АПК
- 18 марта, 2026
- 17:10
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено сельхозпродукции на 1,14 млрд манатов, что на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
За отчетный период стоимость продукции растениеводства увеличилась на 5,3% (до 62,7 млн манатов), животноводства - на 0,9% (до 1,08 млрд манатов).
