В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено сельхозпродукции на 1,14 млрд манатов, что на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период стоимость продукции растениеводства увеличилась на 5,3% (до 62,7 млн манатов), животноводства - на 0,9% (до 1,08 млрд манатов).