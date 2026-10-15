Фонд благосостояния Норвегии может начать инвестировать в производителей ядерного оружия

Правительственная комиссия Норвегии рекомендовала разрешить крупнейшему в мире суверенному фонду благосостояния объемом $2,3 трлн инвестировать в западные оборонные компании, участвующие в производстве ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Предложение предусматривает пересмотр действующих этических правил фонда, которые запрещают приобретать акции таких компаний, как Airbus, Boeing, BAE Systems и Lockheed Martin, из-за их участия в производстве ядерного вооружения.

Согласно инициативе, исключение будет сделано для компаний, зарегистрированных в ядерных державах, являющихся союзниками Норвегии по Организации Североатлантического договора (НАТО).

В случае одобрения изменений правительством и парламентом страны фонд сможет инвестировать десятки миллиардов долларов в оборонную промышленность.

Пересмотр правил инициировал министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на изменения глобальной ситуации в сфере безопасности и зависимость страны от ядерных гарантий альянса.

"Мир меняется, а производственные цепочки становятся все более интегрированными. Разграничивать гражданскую и военную продукцию становится сложно", - заявил Столтенберг.

Комиссия также предложила изменить порядок работы Совета по этике фонда, отказавшись от обязательной публикации его отчетов.

Ожидается, что правительство представит свои предложения по реформированию инвестиционных правил весной 2027 года.

В то же время Норвежский Красный Крест выступил против инициативы, заявив, что она может способствовать легитимизации инвестиций в производство оружия массового уничтожения.