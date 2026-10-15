Пезешкиан посетит Армению 16 октября
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 14:45
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан 16 октября совершит краткосрочный визит в Армению.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По его словам, иранский президент примет участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD COP17).
Багаи уточнил, что на полях конференции также у Пезешкиана запланированы переговоры и обмен мнениями с лидерами ряда стран, участвующих в мероприятии.
17-я конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD COP17) пройдет в Ереване с 19 по 30 октября 2026 года, а подготовительные мероприятия и "Зеленая зона" начнутся 18 октября 2026 года.
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