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    Пезешкиан посетит Армению 16 октября

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 14:45
    Пезешкиан посетит Армению 16 октября

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан 16 октября совершит краткосрочный визит в Армению.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По его словам, иранский президент примет участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD COP17).

    Багаи уточнил, что на полях конференции также у Пезешкиана запланированы переговоры и обмен мнениями с лидерами ряда стран, участвующих в мероприятии.

    17-я конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (CBD COP17) пройдет в Ереване с 19 по 30 октября 2026 года, а подготовительные мероприятия и "Зеленая зона" начнутся 18 октября 2026 года.

    Масуд Пезешкиан МИД Ирана COP17 Организация Объединённых Наций (ООН)
    Məsud Pezeşkian oktyabrın 16-da Ermənistana səfər edəcək
    44 - Tezliklə
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