Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 15:03
    Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине

    Официальных предложений о подготовке США и Европы нового мирного плана по Украине, Россия не получала.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита СВМДА в Баку.

    "Вот эти ссылки - the Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники - мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали", - сказал он.

    Российско-украинский конфликт Сергей Лавров Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Lavrov: Rusiya Ukrayna üzrə sülh planı barədə yeni təkliflər almayıb
    Lavrov: Russia has received no new proposals for Ukraine peace plan
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