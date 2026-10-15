Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 15:03
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Официальных предложений о подготовке США и Европы нового мирного плана по Украине, Россия не получала.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита СВМДА в Баку.
"Вот эти ссылки - the Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники - мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали", - сказал он.
Lavrov: Rusiya Ukrayna üzrə sülh planı barədə yeni təkliflər almayıb
Lavrov: Russia has received no new proposals for Ukraine peace plan
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