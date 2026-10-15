Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине

Официальных предложений о подготовке США и Европы нового мирного плана по Украине, Россия не получала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита СВМДА в Баку.

"Вот эти ссылки - the Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники - мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали", - сказал он.