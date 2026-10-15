İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Lavrov: Rusiya Ukrayna üzrə sülh planı barədə yeni təkliflər almayıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:07
    Lavrov: Rusiya Ukrayna üzrə sülh planı barədə yeni təkliflər almayıb

    Rusiya ABŞ və Avropanın Ukrayna ilə bağlı yeni sülh planının hazırlanmasına dair rəsmi təkliflər almayıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə jurnalistlərə bildirib.

    "The Washington Post", "New York Times" və digər resursları oxuyuruq. Lakin heç bir rəsmi təklif almamışıq", - o bildirib.

    Sergey Lavrov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине
    Lavrov: Russia has received no new proposals for Ukraine peace plan
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