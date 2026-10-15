Lavrov: Rusiya Ukrayna üzrə sülh planı barədə yeni təkliflər almayıb
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2026
- 15:07
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Rusiya ABŞ və Avropanın Ukrayna ilə bağlı yeni sülh planının hazırlanmasına dair rəsmi təkliflər almayıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə jurnalistlərə bildirib.
"The Washington Post", "New York Times" və digər resursları oxuyuruq. Lakin heç bir rəsmi təklif almamışıq", - o bildirib.
Лавров: РФ не получала новых предложений о мирном плане по Украине
Lavrov: Russia has received no new proposals for Ukraine peace plan
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