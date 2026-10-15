Палестина призвала обеспечить выполнение резолюций СБ ООН

Потребность в укреплении мер доверия в Азии возрастает на фоне нарушений международного права, прав человека и гуманитарных кризисов.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел и по делам диаспоры Палестины Варсен Агабекян Шахин на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По ее словам, Палестина высоко оценивает развитие СВМДА.

"Сегодня особенно важно укреплять меры доверия в Азии, обеспечивать уважение международного права и прав человека, а также предотвращать гуманитарные катастрофы. Однако к этим вопросам зачастую подходят избирательно", - сказала министр.

Она подчеркнула, что для достижения мира Палестина требует выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Принципы организации должны воплощаться в конкретных шагах. Необходимо обеспечить выполнение резолюций, восстановление прав людей и возвращение их земель в соответствии с международным правом", - заявила Шахин.

Она добавила, что Палестина готова сотрудничать со всеми государствами-членами СВМДА и странами, поддерживающими суверенитет и мирное урегулирование конфликтов.