Палестина призвала обеспечить выполнение резолюций СБ ООН
- 15 октября, 2026
- 14:55
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Потребность в укреплении мер доверия в Азии возрастает на фоне нарушений международного права, прав человека и гуманитарных кризисов.
Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел и по делам диаспоры Палестины Варсен Агабекян Шахин на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По ее словам, Палестина высоко оценивает развитие СВМДА.
"Сегодня особенно важно укреплять меры доверия в Азии, обеспечивать уважение международного права и прав человека, а также предотвращать гуманитарные катастрофы. Однако к этим вопросам зачастую подходят избирательно", - сказала министр.
Она подчеркнула, что для достижения мира Палестина требует выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.
"Принципы организации должны воплощаться в конкретных шагах. Необходимо обеспечить выполнение резолюций, восстановление прав людей и возвращение их земель в соответствии с международным правом", - заявила Шахин.
Она добавила, что Палестина готова сотрудничать со всеми государствами-членами СВМДА и странами, поддерживающими суверенитет и мирное урегулирование конфликтов.