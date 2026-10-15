Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Палестина призвала обеспечить выполнение резолюций СБ ООН

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 14:55
    Палестина призвала обеспечить выполнение резолюций СБ ООН

    Потребность в укреплении мер доверия в Азии возрастает на фоне нарушений международного права, прав человека и гуманитарных кризисов.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел и по делам диаспоры Палестины Варсен Агабекян Шахин на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По ее словам, Палестина высоко оценивает развитие СВМДА.

    "Сегодня особенно важно укреплять меры доверия в Азии, обеспечивать уважение международного права и прав человека, а также предотвращать гуманитарные катастрофы. Однако к этим вопросам зачастую подходят избирательно", - сказала министр.

    Она подчеркнула, что для достижения мира Палестина требует выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

    "Принципы организации должны воплощаться в конкретных шагах. Необходимо обеспечить выполнение резолюций, восстановление прав людей и возвращение их земель в соответствии с международным правом", - заявила Шахин.

    Она добавила, что Палестина готова сотрудничать со всеми государствами-членами СВМДА и странами, поддерживающими суверенитет и мирное урегулирование конфликтов.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Государство Палестина
    Fələstinin XİN başçısı: Sülhə nail olmaq üçün BMT TŞ-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsini tələb edirik
    Palestine сalls for implementation of UN Security Council resolutions
    44 - Tezliklə
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