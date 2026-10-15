İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Fələstinin XİN başçısı: Sülhə nail olmaq üçün BMT TŞ-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsini tələb edirik

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 14:48
    Fələstinin XİN başçısı: Sülhə nail olmaq üçün BMT TŞ-nin qətnamələrinin həyata keçirilməsini tələb edirik

    Asiyada etimad tədbirlərinin gücləndirilməsinə olan ehtiyac artmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fələstinin xarici işlər və diaspor naziri Varsen Aqabekyan Şahin Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Fələstin AQEM-in inkişafını yüksək tutur:

    "Asiyada etimad tədbirlərinin gücləndirilməsinə olan ehtiyac artmaqdadır və beynəlxalq hüquqa hörmətin olmaması, insan hüquqlarının pozulması və humanitar fəlakətlərin qarşısının alınmasına böyük ehtiyac var, amma bu məsələyə çox selektiv yanaşılır".

    Nazir vurğulayıb ki, Fələstin mövcud münaqişə çərçivəsində sülhə nail olmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin həyata keçirilməsini tələb edir.

    "Bu təşkilatın prinsiplərinin real addımlara keçməsini və bu qətnamələrin yerinə yetirilməsi, insanların hüquqlarının bərpa olunması, torpaqlarının geri qaytarılması beynəlxalq hüquq tərəfindən görülməlidir. Bütün təşkilata üzv dövlətləri ilə suverenlik və münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə inanan bütün ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq".

    Varsen Aqabekyan İlham Əliyev Fələstin xarici işlər və diaspor naziri Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
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