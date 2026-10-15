Москва и Анкара договорились укреплять координацию на международной арене
- 15 октября, 2026
- 14:45
Будьте в курсе главных новостей!
Россия и Турция планируют активизировать торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, уделив особое внимание реализации ключевых двусторонних проектов.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД России по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Баку на полях VII Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Проведен обмен мнениями о текущих задачах по интенсификации торгово-экономического и энергетического сотрудничества с акцентом на ходе реализации ключевых двусторонних проектов", - говорится в сообщении.
Министры также подтвердили важность координации действий России и Турции на международной арене, в том числе в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.