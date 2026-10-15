Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Москва и Анкара договорились укреплять координацию на международной арене

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 14:45
    Москва и Анкара договорились укреплять координацию на международной арене

    Россия и Турция планируют активизировать торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, уделив особое внимание реализации ключевых двусторонних проектов.

    Как передает Report, об этом сообщили в МИД России по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Баку на полях VII Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    "Проведен обмен мнениями о текущих задачах по интенсификации торгово-экономического и энергетического сотрудничества с акцентом на ходе реализации ключевых двусторонних проектов", - говорится в сообщении.

    Министры также подтвердили важность координации действий России и Турции на международной арене, в том числе в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

    Сергей Лавров Хакан Фидан Российско-украинский конфликт Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Moskva və Ankara beynəlxalq arenada koordinasiyanı gücləndirmək barədə razılığa gəlib
    Russia, Türkiye plan to step up trade, energy cooperation
    44 - Tezliklə
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