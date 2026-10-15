İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Moskva və Ankara beynəlxalq arenada koordinasiyanı gücləndirmək barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:04
    Moskva və Ankara beynəlxalq arenada koordinasiyanı gücləndirmək barədə razılığa gəlib

    Rusiya və Türkiyə ticari-iqtisadi və energetika sahələrində əməkdaşlığı fəallaşdırmağı, əsas ikitərəfli layihələrin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirməyi planlaşdırırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) iki ölkənin XİN rəhbərləri Sergey Lavrov və Hakan Fidanın Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşü çərçivəsində keçirilən görüşünün yekunlarına əsasən bildirilib.

    "Əsas ikitərəfli layihələrin həyata keçirilməsinin gedişinə xüsusi diqqət yetirilməklə ticari-iqtisadi və energetika sahələrində əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi ilə bağlı aktual vəzifələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Nazirlər həmçinin Rusiya və Türkiyənin beynəlxalq arenada, o cümlədən Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması məsələsində fəaliyyətlərinin koordinasiyasının vacibliyini təsdiq ediblər.

    Hakan Fidan Sergey Lavrov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Москва и Анкара договорились укреплять координацию на международной арене
    Russia, Türkiye plan to step up trade, energy cooperation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:53
    ADY-də qanvermə aksiyası keçirilib
    İnfrastruktur
    16:52
    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    16:50
    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:49
    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu aşağı salıb
    Maliyyə
    16:46
    Foto
    Bakıda paralimpiya komitələrinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Fərdi
    16:45
    "ING Group" Azərbaycan iqtisadiyyatının 2029-cu ilədək perspektivlərini qiymətləndirib
    Maliyyə
    16:36
    Asiya Açıq Turnirində Azərbaycanı 27 cüdoçu təmsil edəcək
    Futbol
    16:29
    AQEM-in Baş katibi "Qarabağ atı" heykəlinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Xarici siyasət
    16:28
    Kayrat Sarıbay: AQEM yeni ölkələr üçün cəlbedici platforma olaraq qalır
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti