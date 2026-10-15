Глава МИД Шри-Ланки отметил прогресс СВМДА под председательством Азербайджана

Шри-Ланка уверена, что под председательством Азербайджана СВМДА продолжит укреплять свои позиции и содействовать достижению общих целей государств-участников.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Виджита Херат на VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Поздравляю Азербайджанскую Республику с продлением председательства в СВМДА. Шри-Ланка высоко оценивает прогресс, достигнутый под председательством Азербайджана, проходящим под девизом "Сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии", - сказал он.

Министр также приветствовал успехи в институциональном развитии СВМДА, включая создание Женского совета и Финансового саммита, а также начало практической деятельности партнерской сети ведущих университетов.

"Мы поддерживаем усилия по укреплению институциональной структуры СВМДА при сохранении ее инклюзивного характера и принципа принятия решений на основе консенсуса", - добавил Херат.