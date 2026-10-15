Бангладеш поздравил Азербайджан с продлением председательства в СВМДА

Бангладеш поздравил Азербайджан с продлением председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом заявил государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кобир на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Министр выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и правительству страны за высокий уровень организации саммита и гостеприимство, оказанное делегации.

"Поздравляю Азербайджан с продлением председательства в СВМДА. Тема вашего председательства - "Укрепление СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии" - отражает приоритеты, имеющие жизненно важное значение для наших народов", - сказал он.