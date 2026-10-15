Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Бангладеш поздравил Азербайджан с продлением председательства в СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:01
    Бангладеш поздравил Азербайджан с продлением председательства в СВМДА

    Бангладеш поздравил Азербайджан с продлением председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом заявил государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кобир на 7-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Министр выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и правительству страны за высокий уровень организации саммита и гостеприимство, оказанное делегации.

    "Поздравляю Азербайджан с продлением председательства в СВМДА. Тема вашего председательства - "Укрепление СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии" - отражает приоритеты, имеющие жизненно важное значение для наших народов", - сказал он.

    Хумаюн Кобир Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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