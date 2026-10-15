ING: Глобальная инфляция может испытать на прочность валюты стран СНГ-4

Базовый сценарий развития денежно-кредитной политики и динамики национальных валют государств региона СНГ-4 (Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан) по-прежнему носит позитивный характер и опирается на внутренние экономические факторы.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом обзоре главного экономиста по России и СНГ ING Дмитрия Долгина.

"Вместе с тем нарастание глобального инфляционного давления и повышение базовых процентных ставок в развитых экономиках способны поставить под угрозу стабильность региона посредством валютного канала передачи рисков", - отмечает он.

Согласно экспертной оценке, значительного оттока капитала из региональных активов не прогнозируется, вместе с тем центральным банкам государств СНГ-4 необходимо будет обеспечивать высокий уровень реальных процентных ставок для сохранения притока портфельных инвестиций.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке экономики стран СНГ-4 показали способность противостоять возросшей волатильности, усилению инфляционных ожиданий и ужесточению глобальных процентных ставок. При этом негативный сценарий развития событий формирует угрозы для ценовой стабильности в регионе.

"Казахстан и Узбекистан располагают возможностями для постепенного смягчения монетарной политики благодаря снижению инфляции с повышенных значений и укреплению национальных денежных единиц. Тенге с начала обострения ситуации вокруг Ирана прибавил 11% в стоимости, чему содействовали приток капитала и накопленный объем валютных продаж со стороны государственного сектора. Снижение инфляции в Казахстане на 3 процентных пункта до 9,3% в годовом исчислении дало возможность Национальному банку страны уменьшить базовую ставку с 18% до 16,25%. В Узбекистане темп роста цен сократился почти на 1 п.п. до 6,4% при ключевой ставке 14%", - написал Д. Долгин.

Специалисты ING подчеркивают, что превышение целевого показателя инфляции (5%) и устойчивый внутренний спрос ограничат возможности дальнейшего уменьшения ставок в обоих государствах в диапазоне 1–1,5 п.п. до конца 2027 года.

"Экономическое положение Азербайджана остается наименее уязвимым к внешним колебаниям благодаря высокой стоимости нефти, укрепляющей финансовые резервы страны, и фиксированному курсу маната к доллару США, который ограничивает импортируемое ценовое давление. При инфляции в рамках целевого диапазона (4±2%) ключевая ставка Центрального банка Азербайджана, по прогнозам, останется на отметке 6,5%. Армения представляет собой наиболее "ястребиное" исключение в регионе. Рост потребительского спроса, поддержанный туристическим потоком и денежными переводами, поднял инфляцию до 4,3%, что превышает целевой ориентир в 3%. Сентябрьское повышение регулятором ставки на 25 базисных пунктов до 6,75% имело упреждающий характер, однако приближение инфляции к отметке 5% может обусловить необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - говорится в статье.

При реализации жесткого сценария с дальнейшим резким ростом сырьевых цен и продолжительным сохранением высоких глобальных ставок аналитик ING предвидит возникновение дополнительных инфляционных рисков для СНГ-4 в объеме 1–2 п.п. на среднесрочном горизонте.

"Увеличение нефтяных котировок на каждые 10 долларов США за баррель способно нарастить ежегодный экспорт Азербайджана и Казахстана на 2–4% ВВП, тогда как для Армении и Узбекистана это обернется ростом стоимости импорта приблизительно на 0,5% ВВП. Удорожание мировых продовольственных цен на 10% может прибавить порядка 1 п.п. к инфляционной динамике в Казахстане и Узбекистане и 1,5–2 п.п. в Армении и Азербайджане. Доля импорта из развитых экономик и Ближнего Востока варьируется от 26% в Армении до 45% в Азербайджане", - говорится в статье.

Указывается, что при наступлении этих шоков центральным банкам региона придется отстаивать реальные процентные ставки: Армении будет необходимо продолжить курс ужесточения, Казахстану и Узбекистану - урезать возможности для понижения ставок, а Азербайджану, вероятно, придется пересмотреть паузу в корректировке стоимости заимствований.