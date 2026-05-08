Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək
- 08 may, 2026
- 17:37
İyunun 10-da Azərbaycanın regionlarında 22 torpaq hərracı keçiriləcək.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərraclar Dövlət Xidmətinın Gəncə, Şirvan, Mingəçevir, Lənkəran, Ucar, Xaçmaz, Cəlilabad və Şamaxı ərazi şöbələrində olacaq. Hərraclara müxtəlif bələdiyyə orqanlarına məxsus 22 torpaq sahəsi çıxarılacaq.
Hərraclar barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etmək mümkündür.
